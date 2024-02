Diego Costa al Gremio: resta in Brasile dopo l'avventura al Botafogo

L'ex attaccante del Chelsea è un nuovo giocatore del Gremio: prende il posto di Luis Suarez, approdato all'Inter Miami.

Proseguirà in Brasile la carriera di Diego Costa, 35enne attaccante noto per i numeri fatti registrare in Europa negli anni di massimo splendore: è ufficiale l'approdo al Gremio.

Il classe 1988 sbarca così a Porto Alegre dopo aver concluso l'anno al Botafogo, senza riuscire a portare a casa il titolo di campione del Brasile.

Ci riproverà con l'Imortal Tricolor guidato da Renato Portaluppi, in sostituzione di quel Luis Suarez volato negli Stati Uniti per ricongiungersi a Jordi Alba, Sergio Busquets e Lionel Messi.