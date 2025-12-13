Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Como 1907 v FC Sudtirol - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Francesco Schirru

Diao in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Quando torna a Como

Tra i giocatori di Serie A convocati per la Coppa d'Africa c'è anche Diao del Como, che non potrà giocare diverse partite del team lariano tra dicembre e gennaio.

Pubblicità

Assane Diao, attaccante del Como, prenderà parte alla Coppa d'Africa come diversi colleghi di Serie A. 

Rientrato da un lungo infortunio solamente alcune settimane fa, il giovane senegalese è stato convocato dalla rappresentativa del suo paese e non potrà disputare diverse partite del campionato italiano previste a dicembre 2025 e gennaio 2026.

Il ritorno di Diao a gennaio dipenderà dal cammino del Como nel torneo: qualora il Senegal vada avanti fino alle ultime fase della Coppa d'Africa, il ventenne potrà tornare a disposizione di Fabregas solamente a metà mese.

  • DIAO GIOCA CONTRO LA ROMA?

    Diao prenderà parte alla gara contro la Roma del 15 dicembre, dunque partirà per il Marocco, dove si giocherà la Coppa d'Africa.

    Nonostante il limite per le partenze fosse proprio quello del 15 dicembre, alcuni giocatori potranno partire direttamente il 16 in virtù delle partite del proprio campionato previste nella gara di lunedì.

    Allo stesso modo la Roma potrà contare su Ndicka e El Aynaoui prima della partenza del giorno seguente.

    • Pubblicità

  • QUALI PARTITE SALTA DIAO?

    Diao è certo di saltare al 100% solamente la partita del 27 dicembre contro il Lecce. Qualora il Senegal dovesse essere eliminato nella fase a gironi, infatti, tornerebbe in tempo per la prima partita del 2026 contro l'Udinese, prevista il 3 gennaio.

    Qualora il Senegal, come probabile, si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta, Diao non giocherà contro l'Udinese.

    In caso di qualificazione ai quarti, Diao non sarà a disposizione neanche per la sfida del 6 gennaio contro il Pisa, nonchè per quella del 10 contro il Bologna.

    Con l'accesso alle semifinali, il Senegal giocherà certamente anche una delle due finali (finalissima e terzo-quarto posto): a quel punto niente da fare neanche per il match contro il Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA DIAO

    Il percorso del Senegal darà una risposta al dubbio sul ritorno di Diao: il giovane senegalese potrebbe tornare a Como già a fine dicembre, così come a metà gennaio prima della partita del 19 gennaio contro la Lazio.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COSA HA DETTO FABREGAS

    Nella giornata del 13 dicembre hanno fatto discutere le parole dell'allenatore di Diao, Fabregas.

    Il mister spagnolo, attuale guida del Como, ha confessato di aver parlato con il ct del Senegal, Pape Thiaw:

    "Preferisco non toccare molto il tema, lui è convocato e ho parlato con lui dopo la partita contro l'Inter. Sa bene la mia opinione, ho parlato anche con il Ct, non è finita con una conversazione molto piacevole. Loro hanno tutta la forza. Diao andrà, se vorrà gestirla in quella maniera".

    Alcuni hanno difeso Fabregas per aver cercato di non far partire un giocatore appena rientrato da un lungo infortunio, altri lo hanno attaccato per aver semplicemente cercato di fermare una chiamata che per i tifosi senegalesi è assai importante.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Como crest
Como
COM
Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Botswana crest
Botswana
BWN
0