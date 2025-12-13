Diao in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Quando torna a Como

Assane Diao, attaccante del Como, prenderà parte alla Coppa d'Africa come diversi colleghi di Serie A.
Rientrato da un lungo infortunio solamente alcune settimane fa, il giovane senegalese è stato convocato dalla rappresentativa del suo paese e non potrà disputare diverse partite del campionato italiano previste a dicembre 2025 e gennaio 2026.
Il ritorno di Diao a gennaio dipenderà dal cammino del Como nel torneo: qualora il Senegal vada avanti fino alle ultime fase della Coppa d'Africa, il ventenne potrà tornare a disposizione di Fabregas solamente a metà mese.