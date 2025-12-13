Diao in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Quando torna a Como

Nella giornata del 13 dicembre hanno fatto discutere le parole dell'allenatore di Diao, Fabregas.

Il mister spagnolo, attuale guida del Como, ha confessato di aver parlato con il ct del Senegal, Pape Thiaw:

"Preferisco non toccare molto il tema, lui è convocato e ho parlato con lui dopo la partita contro l'Inter. Sa bene la mia opinione, ho parlato anche con il Ct, non è finita con una conversazione molto piacevole. Loro hanno tutta la forza. Diao andrà, se vorrà gestirla in quella maniera".

Alcuni hanno difeso Fabregas per aver cercato di non far partire un giocatore appena rientrato da un lungo infortunio, altri lo hanno attaccato per aver semplicemente cercato di fermare una chiamata che per i tifosi senegalesi è assai importante.