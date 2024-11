Dia rientra in Italia dopo aver contratto la malaria: il comunicato della Lazio e quando torna a giocare

L'attaccante biancoceleste sta meglio e lunedì farà rientro a Roma. La Lazio: "Martedì a Formello per la ripresa degli allenamenti".

Boulaye Dia sta meglio ed è pronto a rientrare in Italia dopo aver contratto la malaria in Senegal, rimanendo bloccato nel paese africano per alcuni giorni: lo ha fatto sapere la Lazio.

Il club biancoceleste ha divulgato nel primo pomeriggio un comunicato ufficiale sulle condizioni dell'ex attaccante della Salernitana. Buone notizie: Dia tornerà regolarmente ad allenarsi assieme al resto del gruppo di Marco Baroni nei prossimi giorni.

Tira dunque un sospiro di sollievo lo stesso Dia, ma anche la Lazio: dopo i timori dei giorni scorsi, il peggio è alle spalle.