Boulaye Dia ha contratto la malaria in Senegal e le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni.

L'attaccante è attualmente in cura a Dakar, dove si trovava per rispondere alla convocazione in vista degli impegni di novembre.