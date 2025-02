Dia gioca Lazio-Napoli? Le condizioni dopo l'infortunio, come stanno Marusic e Tavares e la data del rientro di Patric e Vecino

Lazio vs SSC Napoli

L'attaccante senegalese si è infortunato nel primo tempo della partita vinta contro il Monza: come sta e lo scenario verso il Napoli.

Il Napoli non sta benissimo a livello di infortunati, considerando come David Neres si sia appena dovuto fermare, ma anche la Lazio ha i suoi bei grattacapi. Uno in particolare: Boulaye Dia.

L'attaccante senegalese, arrivato la scorsa estate dalla Salernitana, si è infortunato nel primo tempo della sfida giocata domenica 9 febbraio contro il Monza. Partita che la squadra di Marco Baroni ha stravinto per 5-1, perdendo però già nel primo tempo uno dei suoi principali elementi.

Dia giocherà dunque Lazio-Napoli, gara in programma sabato 15 febbraio all'Olimpico con calcio d'inizio alle ore 18? La situazione e le condizioni dell'attaccante biancoceleste.