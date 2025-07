Di Vaio fa chiarezza sul mercato del Bologna: "Ndoye ha aperto al rinnovo, trattiamo col Milan per Pobega. Asllani? Non c'è nulla"

Il direttore sportivo ha confermato la volontà di trattenere Ndoye a Bologna: "Tante squadre su di lui, nessuna di queste ha fatto offerte ufficiali".

Il Bologna è stata fin qui una delle squadre più attive in questo avvio di calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita.

La società emiliana ha messo a segno colpi di esperienza come Federico Bernardeschi e Ciro Immobile, ma ha visto anche partire un giocatore importante come Sam Beukema.

Altro nome caldo in uscita è quello di Dan Ndoye, ma il direttore sportivo Marco Di Vaio ha chiarito la volontà dei rossoblù: "Vogliamo trattenerlo, il giocatore ha aperto al rinnovo del contratto".