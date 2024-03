L'appello shock di Di Nunno al Lecco: "Spero mettano il telefono sotto controllo a tutti i miei calciatori"

Il proprietario e presidente del club lombardo senza mezzi termini dopo la sfida col Palermo: "Nel calcio i vendono partite, temo movimenti strani".

La situazione in casa Lecco non è certo delle migliori, anzi: parlare di "caos" non è del tutto fuori posto, soprattutto dopo la partita contro il Palermo. E dopo le dichiarazioni di Paolo Leonardo Di Nunno.

Il patron della formazione lombarda è intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio al termine della sfida contro i rosanero, non usando mezze misure.

Forse pure esagerando nei termini: tant'è che, dopo le sue affermazioni, è intervenuta anche l'AIC con i giocatori del Lecco che hanno risposto ad accuse pesanti come quelle di "movimenti strani", con particolare riferimento alle combine.