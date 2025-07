Di Maria torna al Rosario Central e si commuove: "Sognavo questo momento da tanto tempo"

'El Fideo' è tornato al Rosario Central dopo l'esperienza al Benfica: durante la presentazione non è riuscito a trattenere le lacrime.

Un momento atteso da 18 anni, da quel 2007 che sancì il trasferimento in Europa per giocare con la maglia del Benfica: Angel Di Maria è tornato a casa, 'El Fideo' è un nuovo giocatore del Rosario Central.

Il classe 1988 ha firmato in qualità di svincolato dopo la fine della seconda avventura con le 'Aquile' portoghesi, guidate anche al Mondiale per Club fino all'eliminazione per mano del Chelsea agli ottavi di finale.

Un ritorno troppo complicato da gestire dal punto di vista emozionale per Di Maria, visibilmente commosso durante le foto di rito con la nuova maglia e la conferenza stampa di presentazione.