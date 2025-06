Di Maria lascia il Benfica: "Amore puro". Dove giocherà l'ex Juventus per terminare la carriera

Finisce la storia tra il Benfica e Di Maria, al Mondiale per Club l'ultima partita: tornerà in Argentina al Rosario Central.

Contro il Chelsea, Angel Di Maria ha disputato la sua ultima gara con il Benfica, club in cui ha iniziato e terminato il suo percorso in Europa.

Il Benfica è stato eliminato dal club inglese negli ottavi del Mondiale per Club e l'esterno argentino ha vestito per l'ultima volta la maglia della squadra portoghese, in cui è tornato dopo l'anno alla Juventus.

Non una sorpresa visto che il giocatore lo aveva già annunciato ma adesso è ufficiale.

Per Di Maria comunque non finisce qui la carriera da giocatore visto che è pronto a tornare in patria, al Rosario Central.