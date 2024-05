Di Gregorio alla Juventus, l'Inter guadagna sul trasferimento in bianconero: la percentuale è già stata fissata

La Juventus sta chiudendo l'acquisto dal Monza di Di Gregorio, eletto miglior portiere della Serie A 2023/2024.

Michele Di Gregorio, all'età di 27 anni, avrà la grande occasione della sua carriera. Eletto miglior portiere della Serie A 2023/2024, il classe 1997 è pronto a trasferirsi alla Juventus, con la trattativa per portarlo in bianconero oramai entrata nel vivo.

Riuscito a prendersi a sorpresa il posto da titolare nonostante l'acquisto di Cragno nel 2022, Di Gregorio ha dimostrato di essere un ottimo portiere e di essere pronto a lottare per grandi traguardi con una big, leggasi Juventus.

La gavetta di Di Gregorio, partito in Serie C, per poi approdare in B e dunque nella massima serie due anni fa, è cominciata dopo aver vinto lo Scudetto Primavera con l'Inter, società con la quale non è mai riuscito ad esordire. Ora, però, i nerazzurri sono pronti a battere cassa.