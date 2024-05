Di Francesco senza giri di parole: "L'Inter ha fatto una partita diversa rispetto a quella col Sassuolo"

L'allenatore gialloblù rimarca uno dei motivi dello 0-5: "Ha avuto tutti i riflettori addosso, è stato penalizzante".

E adesso il Frosinone deve lottare, in tutti modi, per non retrocedere in Serie B: lo deve fare anche e soprattutto dopo la partita persa contro l'Inter, al Benito Stirpe.

Una sfida, quella coi nerazzurri, culminata in uno 0-5 pesantissimo maturato con le reti di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram.

Al termine della sfida, Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha paragonato questa Inter a quella che ha perso col Sassuolo nel turno precedente.