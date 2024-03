Di Francesco spazientito dopo Frosinone-Lecce: "Mi auguro di giocare malissimo"

L'allenatore gialloblù non soddisfatto del risultato, ma anche del rigore fatto ribattere: "Il regolamento va rivisto".

Avrebbe potuto essere una vittoria importantissima per il Frosinone, ma così non è stato: il rigore trasformato, a norma di regolamento per autogoal di Michele Cerofolini, ha consegnato il pari al Lecce allo Stirpe.

Intervenuto al termine del match, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di DAZN, non è parso soddisfatto. Per nulla.

In primis per il risultato, associato alla prestazione: poi per l'occasione del rigore, e per il regolamento che ha portato l'arbitro a far ribattere dopo la prima respinta del portiere del Frosinone.