Il 12 maggio si celebra la Festa della mamma, sette club di Serie A hanno aderito ad un'iniziativa per questa ricorrenza.

Domenica 12 maggio, ovvero la seconda domenica del mese, come ogni anno si celebra la giornata dedicata alle mamme.

Un appuntamento che anche la Serie A vuole ricordare con un'iniziativa a cui hanno aderito 7 club.

I primi a scendere in campo per festeggiare le mamme, come riporta 'Calcio e Finanza', sono Milan e Cagliari: ma di cosa si tratta?