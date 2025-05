AC Milan vs Bologna

L'11 maggio si celebra la Festa della mamma, il Milan ha aderito all'iniziativa della Serie A: contro il Bologna i cognomi delle mamme sulle maglie.

Domenica 11 maggio, ovvero la seconda domenica del mese, come ogni anno si celebra la giornata dedicata alle mamme.

Un appuntamento che anche la Serie A vuole ricordare con un'iniziativa alla quale il Milan ha aderito anche in questa stagione.

I primi a scendere in campo per festeggiare le mamme sono Milan e Bologna per l'anticipo della 36esima giornata di campionato: ma di cosa si tratta?