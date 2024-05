Di Cesare eroe del Bari, salvo dopo il playout: goal nel giorno del 41° compleanno

Il capitano del Bari si regala una serata da sogno col goal che sblocca il punteggio a Terni. Sul possibile ritiro: "Devo pensarci bene".

Incubo finito per il Bari, in coda a una stagione che fino all'ultimo ha rischiato di portare in dote l'amarissimo verdetto della retrocessione in Serie C.

I 'Galletti' hanno avuto la meglio sulla Ternana nel ritorno del playout, garantendosi così la salvezza dopo mesi passati a fare i conti con la triste realtà del declino, a un anno di distanza dalla Serie A sfumata a pochi secondi dalla fine contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Eroe di serata (e forse anche della stagione) è stato capitan Valerio Di Cesare, il cui futuro è però ancora tutto da scrivere: tra pensieri di permanenza e ritiro definitivo dal calcio giocato.