Non una direzione di gara semplice per l'arbitro all'Olimpico: la partita tra Lazio e Milan termina in rissa.

Nel finale di Lazio-Milan succede praticamente di tutto: il caos, praticamente. L'arbitro del match, Marco Di Bello, estrae cartellini a raffica, da una parte all'altra. E la partita finisce in rissa, con un clima tesissimo che si trascina fino agli spogliatoi: ma cos'è successo? E perché Di Bello ha estratto due gialli in meno di due minuti dal 95' al 96'? Insomma: ricostruiamo tutto. Persino l'ironia dei biancocelesti, culminata con un post sul suo profilo X. L'articolo prosegue qui sotto