"Deve stare attento", Enzo Maresca ha lanciato un avvertimento al Chelsea dopo lo sfogo sulle "peggiori 48 ore" vissute dai Blues

Maresca si è lasciato andare a un duro sfogo dopo la vittoria contro l'Everton parlando delle "peggiori 48 ore" da quando è l'allenatore del Chelsea. Ma a cosa si riferiva?

Enzo Maresca è stato invitato a mantenere un profilo basso se vuole evitare l'esonero dopo aver criticato la dirigenza del Chelsea dopo la vittoria per 2-0 di sabato contro l'Everton. 

L'allenatore italiano ha descritto il periodo precedente all'ultima partita Premier League come le sue "peggiori 48 ore" da quando è al Chelsea.

Ma a cosa e soprattutto a chi si riferiva Enzo Maresca?

  • IL CHELSEA TORNA ALLA VITTORIA

    Dopo quattro partite senza vittorie, il Chelsea è tornato al successo contro l'Everton allo Stamford Bridge. Dopo un calo di forma che ha visto i Blues pareggiare con Arsenal e Bournemouth e subire due sconfitte contro Leeds e Atalanta, gli uomini di Maresca hanno conquistato i tre punti contro la squadra di David Moyes, in ottima forma.

    Continuando a migliorare la sua condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività, Cole Palmer ha portato in vantaggio il Chelsea al 21'. Il talento inglese ha raccolto il passaggio di Malo Gusto e ha superato il suo compagno di nazionale Jordan Pickford.

    Lo stesso Malo Gusto ha poi raddoppiato il vantaggio dei padroni di casa trasformando un bel cross di Pedro Neto allo scadere del primo tempo. E mentre l'Everton ha avuto le sue occasioni in entrambi i tempi - con Iliman Ndiaye che ha colpito il palo nel finale - i londinesi sono riusciti a portare a casa una preziosa vittoria.

    LE DICHIARAZIONI DI MARESCA

    Ma al termine della partita vinta contro l'Everton sono arrivate le sorprendenti dichiarazioni di Maresca.

    L'ex allenatore del Leicester City ha dichiarato: "Questo è il motivo per cui elogio i giocatori, perché nonostante i numerosi problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata. Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono arrivato, perché molte persone non ci hanno sostenuto.Sono molto felice per Malo (Gusto) in questo momento, perché l'impegno di Malo e degli altri ha dimostrato che sono tutti presenti e vogliono aiutare questo club".

    Quando gli è stato chiesto a chi si riferisse quando parlava di una percezione di mancanza di sostegno, Maresca ha insistito sul fatto che "ama" i tifosi del Chelsea, portando molte persone a chiedersi se stesse criticando i vertici del club.

    Maresca ha aggiunto: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato nel club perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra. In generale. Amo i tifosi e sono molto contento dei tifosi".

  • MARESCA RISCHIA L'ESONERO?

    Dopo le dichiarazioni di Maresca, l'ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese Danny Murphy ha avvertito l'allenatore di stare attento al club per cui lavora, dato che il Chelsea ha spesso preso decisioni drastiche nei confronti dei suoi predecessori.

    Sebbene tale reputazione sia stata in gran parte nata sotto la guida del precedente presidente Roman Abramovich, gli attuali co-proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital - guidati da Behdad Eghbali - hanno già licenziato Graham Potter e Mauricio Pochettino dopo aver completato l'acquisizione del club nel maggio 2022.

    L'ex allenatore del Brighton Potter è stato licenziato dopo meno di sette mesi alla guida della squadra nell'aprile 2023, mentre l'attuale allenatore della nazionale statunitense Pochettino ha lasciato di comune accordo dopo una sola stagione alla guida della squadra nel maggio 2024.

    Intervistato dal programma Match of the Day della BBC, Murphy ha dichiarato: "Deve stare attento. Penso che debba rendersi conto che, con i proprietari e il club per cui lavora, gli è stata data un'opportunità straordinaria di allenare una grande squadra di calcio dopo aver allenato solo il Leicester. Si aspettava di ottenere il controllo grazie alla vittoria della Conference League?

    Mettiamo le cose in prospettiva. Ha fatto bene, non lo metto in dubbio. Quello che sto dicendo è che il calcio è spietato e questi sono proprietari multimiliardari e se pensano che il loro allenatore stia parlando direttamente con loro attraverso la stampa, non finirà bene per lui. Ha una meravigliosa opportunità di avere successo con il Chelsea. Forse dovrebbe solo scegliere i momenti giusti per... stare zitto".

    LE PROSSIME PARTITE DEL CHELSEA

    Il Chelsea cercherà di dare seguito alla vittoria sull'Everton quando martedì sera affronterà il Cardiff City, capolista della League One, nei quarti di finale della Carabao Cup.

    La squadra di Maresca sarà poi ospite del Newcastle United in campionato sabato prossimo, prima di concludere il 2025 con due incontri casalinghi consecutivi contro l'Aston Villa, in grande forma, e il Bournemouth, in crisi, rispettivamente sabato 27 dicembre e martedì 30 dicembre.

