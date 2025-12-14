"Deve stare attento", Enzo Maresca ha lanciato un avvertimento al Chelsea dopo lo sfogo sulle "peggiori 48 ore" vissute dai Blues

Dopo quattro partite senza vittorie, il Chelsea è tornato al successo contro l'Everton allo Stamford Bridge. Dopo un calo di forma che ha visto i Blues pareggiare con Arsenal e Bournemouth e subire due sconfitte contro Leeds e Atalanta, gli uomini di Maresca hanno conquistato i tre punti contro la squadra di David Moyes, in ottima forma.

Continuando a migliorare la sua condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività, Cole Palmer ha portato in vantaggio il Chelsea al 21'. Il talento inglese ha raccolto il passaggio di Malo Gusto e ha superato il suo compagno di nazionale Jordan Pickford.

Lo stesso Malo Gusto ha poi raddoppiato il vantaggio dei padroni di casa trasformando un bel cross di Pedro Neto allo scadere del primo tempo. E mentre l'Everton ha avuto le sue occasioni in entrambi i tempi - con Iliman Ndiaye che ha colpito il palo nel finale - i londinesi sono riusciti a portare a casa una preziosa vittoria.