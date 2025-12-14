"Deve stare attento", Enzo Maresca ha lanciato un avvertimento al Chelsea dopo lo sfogo sulle "peggiori 48 ore" vissute dai Blues

Dopo le dichiarazioni di Maresca, l'ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese Danny Murphy ha avvertito l'allenatore di stare attento al club per cui lavora, dato che il Chelsea ha spesso preso decisioni drastiche nei confronti dei suoi predecessori.
Sebbene tale reputazione sia stata in gran parte nata sotto la guida del precedente presidente Roman Abramovich, gli attuali co-proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital - guidati da Behdad Eghbali - hanno già licenziato Graham Potter e Mauricio Pochettino dopo aver completato l'acquisizione del club nel maggio 2022.
L'ex allenatore del Brighton Potter è stato licenziato dopo meno di sette mesi alla guida della squadra nell'aprile 2023, mentre l'attuale allenatore della nazionale statunitense Pochettino ha lasciato di comune accordo dopo una sola stagione alla guida della squadra nel maggio 2024.
Intervistato dal programma Match of the Day della BBC, Murphy ha dichiarato: "Deve stare attento. Penso che debba rendersi conto che, con i proprietari e il club per cui lavora, gli è stata data un'opportunità straordinaria di allenare una grande squadra di calcio dopo aver allenato solo il Leicester. Si aspettava di ottenere il controllo grazie alla vittoria della Conference League?
Mettiamo le cose in prospettiva. Ha fatto bene, non lo metto in dubbio. Quello che sto dicendo è che il calcio è spietato e questi sono proprietari multimiliardari e se pensano che il loro allenatore stia parlando direttamente con loro attraverso la stampa, non finirà bene per lui. Ha una meravigliosa opportunità di avere successo con il Chelsea. Forse dovrebbe solo scegliere i momenti giusti per... stare zitto".