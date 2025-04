Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia e le stelle del PSG ci ricordano che il calcio può ancora essere divertente

Le stelle dell'attacco di Luis Enrique ci ricordano che il calcio può ancora divertire se si lascia spazio all'estro dei giocatori.

Non è sempre divertente guardare il calcio inglese. Non tutte le partite devono essere una "grande pubblicità per la Premier League". Alcune domeniche non sono proprio "super" e va bene così. Tuttavia, c'era qualcosa nel derby di Manchester della scorsa settimana, terribilmente noioso, che ha davvero sconvolto Gary Neville, e non era solo il fatto che il suo ex club non fosse riuscito a battere i rivali cittadini.

La sua delusione andava ben oltre il semplice interesse a mettere a tacere i 'vicini rumorosi'. Per Neville, la triste natura del pareggio all'Old Trafford è indicativa di un malessere più generale che affligge il campionato più popolare al mondo.

"È stato davvero deprimente per me, perché penso che stiamo assistendo a molte partite di questo tipo", ha detto l'ex terzino destro dopo nello studio di Sky Sports. "La Premier League è sinonimo di brivido, eccitazione, rischio, ma oggi non c'era nulla di tutto ciò. È stato davvero deludente. Mi scuso anche per il mio commento; credo che mi abbia influenzato. Sono stato noioso anche lì...".

"Ma questa natura robotica di non lasciare le posizioni, di essere praticamente microgestiti fino al midollo, di non avere alcuna libertà di correre rischi per cercare di vincere una partita di calcio... Sta diventando una malattia."

Forse il Paris Saint-Germain, però, ha già scoperto l'antidoto...