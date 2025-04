Desire Doué, il volto del nuovo progetto del PSG: saprà guidare la sua squadra al trionfo in Champions League?

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Nonostante la giovanissima età ha recitato un ruolo da protagonista nella corsa al titolo di Ligue 1: ora potrebbe ripetersi in Champions League.

Desire Doué ha vinto la Ligue 1 alla sua prima stagione al Paris Saint-Germain. Il calcio francese è un terreno fertile per i migliori talenti, ed il gioiello cresciuto nel Rennes ne è la prova.

PSG, da quando è finito nelle mani dei proprietari del Qatar, ha ucciso ogni parvenza di competizione in Francia, e la cosa è dimostrata dagli 11 degli ultimi 13 campionati vinti, quattro dei quali consecutivamente nelle ultime stagioni. Tuttavia, se l'ultimo trionfo del PSG era dolorosamente prevedibile, lo era meno il fatto che Doué potesse giocare un ruolo così importante.

Certo, quando è approdato a Parigi l'estate scorsa, già si parlava di lui come di un giocatore dal potenziale enorme, ma si pensava che gli sarebbe servito un po' di tempo per ambientarsi in un contesto tutto nuovo, soprattutto alla luce del fatto che al PSG la concorrenza sia fortissima.

L'articolo prosegue qui sotto

Allora, chi è la potenziale superstar del PSG? E quanto tempo ci vorrà prima che inizi a mettere pressione ad alcuni dei suoi colleghi più anziani per un posto da titolare? GOAL rivela tutto qui sotto...