Desire Doué esce in barella: grave infortunio e lungo stop per la stella del PSG, continua l'emergenza per Luis Enrique

Mercoledì il PSG ha offerto una prestazione deludente contro il Lorient, perdendo l'occasione di aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1, che ora è di un solo punto. Nonostante abbia dominato il possesso palla con il 79% e abbia tenuto i padroni di casa sotto pressione per gran parte della partita, la squadra di Luis Enrique ha dovuto accontentarsi di un pareggio, con la serata ulteriormente aggravata dall'infortunio dell'attaccante Doue.

Verso l'ora di gioco, mentre stava per essere sostituito, Doue è improvvisamente crollato a terra sulla linea laterale dopo aver effettuato un ultimo cross, stringendosi la coscia destra in preda al dolore. La sua espressione angosciata e il suo grido soffocato hanno immediatamente destato preoccupazione, con lo staff medico che si è precipitato in suo aiuto temendo un grave infortunio per un giocatore appena rientrato dopo un problema fisico.

I medici lo hanno portato via dal campo in barella, il che fa pensare che il ventenne dovrà stare fuori per un bel po'. L'AFP ha detto che Doue ha lasciato lo Stade du Moustoir con le stampelle: una battuta d'arresto per il giovane attaccante, che si era fatto male al polpaccio mentre giocava con la nazionale francese a settembre. Dopo la partita, Enrique era visibilmente giù di morale per l'infortunio del suo giocatore.