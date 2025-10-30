Pubblicità
Pubblicità
FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP
Parshva Shah

Desire Doué esce in barella: grave infortunio e lungo stop per la stella del PSG, continua l'emergenza per Luis Enrique

Un altro problema per il PSG che deve fare fronte all'emergenza infortuni, contro il Lorient si è fermato di nuovo Desire Doué. L'esterno è uscito in barella e starà fuori a lungo.

Pubblicità

Il Paris Saint-Germain ha subito un duro colpo mercoledì sera durante l'incontro di Ligue 1 contro il Lorient, quando il suo attaccante Desire Doue si è infortunato. 

Il giovane talento è stato trasportato fuori dal campo in lacrime con le mani sul volto ed è stato necessario l'intervento della barella. 

Secondo le ultime notizie, l'ex prodigio del Rennes dovrà affrontare un lungo periodo di stop, aggravando l'emergenza infortuni del PSG.

  • EMERGENZA INFORTUNI

    Mercoledì il PSG ha offerto una prestazione deludente contro il Lorient, perdendo l'occasione di aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1, che ora è di un solo punto. Nonostante abbia dominato il possesso palla con il 79% e abbia tenuto i padroni di casa sotto pressione per gran parte della partita, la squadra di Luis Enrique ha dovuto accontentarsi di un pareggio, con la serata ulteriormente aggravata dall'infortunio dell'attaccante Doue.

    Verso l'ora di gioco, mentre stava per essere sostituito, Doue è improvvisamente crollato a terra sulla linea laterale dopo aver effettuato un ultimo cross, stringendosi la coscia destra in preda al dolore. La sua espressione angosciata e il suo grido soffocato hanno immediatamente destato preoccupazione, con lo staff medico che si è precipitato in suo aiuto temendo un grave infortunio per un giocatore appena rientrato dopo un problema fisico.

    I medici lo hanno portato via dal campo in barella, il che fa pensare che il ventenne dovrà stare fuori per un bel po'. L'AFP ha detto che Doue ha lasciato lo Stade du Moustoir con le stampelle: una battuta d'arresto per il giovane attaccante, che si era fatto male al polpaccio mentre giocava con la nazionale francese a settembre. Dopo la partita, Enrique era visibilmente giù di morale per l'infortunio del suo giocatore.

    • Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP

    COSA HA DETTO LUIS ENRIQUE

    Secondo le prime notizie, l'infortunio di Doué dovrebbe essere serio. Il quotidiano L'Equipe parla di una lesione muscolare. Ciò significa diverse settimane lontano dal campo. E con la Champions League che si protrarrà fino a metà dicembre, le speranze di Doue di tornare a giocare in Europa sono poche. Lo staff tecnico non correrà alcun rischio. I ripetuti problemi muscolari richiedono cautela e pazienza, soprattutto per un giocatore così promettente. L'attacco dei parigini perde un giocatore in grado di portare freschezza e soluzioni in un calendario già fitto di impegni.

    "Non lo so, non sono il medico, ma non è una buona notizia. Non ho visto le immagini, era dall'altra parte del campo", ha detto Enrique ai giornalisti dopo la partita, incapace di nascondere la sua preoccupazione e delusione. "È sempre una brutta notizia quando ci sono infortuni. È uno strano infortunio, non conosco esattamente le sue condizioni. Spero non sia grave".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PSG PREOCCUPATO

    Il giovane calciatore della nazionale francese deve ancora rafforzare il suo fisico, ma il PSG è preoccupato per questa serie di contrattempi. A settembre, Doué era già rimasto fuori quattro settimane dopo aver subito un infortunio al polpaccio destro mentre giocava con i Bleus contro l'Ucraina. È tornato in campo il 17 ottobre contro lo Strasburgo. Meno di due settimane dopo, è nuovamente fuori gioco.

    Due infortuni consecutivi alla stessa gamba sollevano interrogativi. Il PSG dovrà monitorare attentamente il giocatore, rafforzare la sua preparazione muscolare e proteggere il suo futuro. Il club ripone grandi speranze in lui, soprattutto con l'avvicinarsi del 2026 e i suoi grandi obiettivi, tra cui la corsa al titolo della Ligue 1 e l'ambizione di confermarsi in Champions League. 

    Per non parlare dei Mondiali negli Stati Uniti, che lo attendono alla fine della prossima stagione.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP

    2025 FINITO PER DOUE?

    Questo infortunio complica i piani di Luis Enrique. Già alle prese con diverse assenze in attacco, l'allenatore dovrà ora fare a meno di Doue per più di un mese. La squadra perde varietà e profondità sulle fasce, mentre le partite si susseguono a un ritmo frenetico.

    Nonostante tutto, i detentori della Champions League sono abituati a superare questo tipo di sfide. Lo staff tecnico conta sulla profondità della rosa e sull'ascesa di altri giovani giocatori. Ma questo infortunio serve anche a ricordare una semplice verità che a volte viene dimenticata nell'euforia delle grandi vittorie. I corpi di questi giovani talenti sono forgiati nelle avversità e non sono immuni dai limiti umani.

    Doué dovrà ora ricostruirsi, ritrovare la fiducia e tornare ancora più forte. La sua assenza si farà sentire, ma il club crede in lui. L'obiettivo ora è vederlo rientrare al meglio per il prossimo anno, quando il PSG punterà ancora una volta al vertice. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes crest
Rennes
REN