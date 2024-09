Deschamps duro su Rabiot: "Situazione imbarazzante, aveva la scelta al 100%"

Il commissario tecnico della Francia parla alla vigilia della sfida all'Italia: "Non giudicherò gli azzurri, non so cosa hanno passato".

Francia e Italia pronte a cominciare la nuova avventura in Nations League con lo scontro diretto in programma al 'Parco dei Principi' di Parigi venerdì sera.

Inizio non proprio semplice per gli azzurri, chiamati al riscatto dopo la pessima campagna tedesca di Euro 2024: per i ragazzi di Spalletti ci sarà poi l'impegno, sempre in trasferta, contro Israele di lunedì.

Conferenza stampa della vigilia per Didier Deschamps: il commissario tecnico della Francia ha avuto modo di parlare anche di Adrien Rabiot, attualmente svincolato e non convocato per il doppio impegno di settembre.