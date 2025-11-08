Il Derby della Mole, il meno equilibrato d'Italia: la Juventus ha perso una sola volta in decenni

Per i tifosi del Torino il prossimo anno rappresenterà la volta buona? Chissà. Dall'altra parte, invece, quelli della Juventus sperano che la 'tradizione' ormai consolidata del Derby possa andare avanti ancora a lungo. La prima stracittadina del 2025/2026 non ha cambiato uno status quo ormai ferreo: i granata non riescono a vincere da un decennio, con un solo successo ottenuto negli ultimi trent'anni.

Da anni non è più un caso, lo strapotere della Juventus è sotto gli occhi di tutti, rappresentando un caso unico tra i grandi Derby di Serie A. Una stracittadina a senso unico, in cui solamente i bianconeri ottengono successi e pareggi, a fronte di risultati positivi granata solamente sotto forma di 0-0, 1-1, 2-2. Ma nessuna vittoria. Stavolta il divario tra le due squadre si è visto meno rispetto al passato considerando alcune parate importanti di Di Gregorio e la rete di Simeone annullata per fuorigioco. Ala fine, però, 0-0 e sipario.

Si completa così un decennio in cui il Torino ci ha provato, ci è arrivato vicino, ma non ha mai avuto modo di festeggiare un Derby vinto rendendo la Mole interamente granata. La cosa incredibile che anche il dato dei pareggi, sia nel post 2015 dell'ultima vittoria, sia nel precedendente ventennio senza successi, siano comunque limitati.