Rugani Juventus Torino Serie A
Francesco Schirru

Il Derby della Mole, il meno equilibrato d'Italia: la Juventus ha perso una sola volta in decenni

Neanche l'8 novembre il Torino è riuscito a cambiare la storia: la stracittadina del capoluogo piemontese non è 'casa' granata.

Per i tifosi del Torino il prossimo anno rappresenterà la volta buona? Chissà. Dall'altra parte, invece, quelli della Juventus sperano che la 'tradizione' ormai consolidata del Derby possa andare avanti ancora a lungo. La prima stracittadina del 2025/2026 non ha cambiato uno status quo ormai ferreo: i granata non riescono a vincere da un decennio, con un solo successo ottenuto negli ultimi trent'anni. 

Da anni non è più un caso, lo strapotere della Juventus è sotto gli occhi di tutti, rappresentando un caso unico tra i grandi Derby di Serie A. Una stracittadina a senso unico, in cui solamente i bianconeri ottengono successi e pareggi, a fronte di risultati positivi granata solamente sotto forma di 0-0, 1-1, 2-2. Ma nessuna vittoria. Stavolta il divario tra le due squadre si è visto meno rispetto al passato considerando alcune parate importanti di Di Gregorio e la rete di Simeone annullata per fuorigioco. Ala fine, però, 0-0 e sipario.

Si completa così un decennio in cui il Torino ci ha provato, ci è arrivato vicino, ma non ha mai avuto modo di festeggiare un Derby vinto rendendo la Mole interamente granata. La cosa incredibile che anche il dato dei pareggi, sia nel post 2015 dell'ultima vittoria, sia nel precedendente ventennio senza successi, siano comunque limitati.

  • LE ULTIME VITTORIE DEL TORINO

    L'ultima vittoria del Torino nel Derby risale come detto al 2015, quando Darmian e Quagliarella ebbero la meglio sulla Juventus di Pirlo, autore dell'unico goal bianconero nel 2-1 finale.

    Prima di quell'aprile 2015, però, il Torino aveva fatto ancora peggio rispetto all'attuale decennio senza successi: dal 1995 nessuna vittoria, anno in cui i granata vinsero entrambe le partite della stagione 1994/1995.

    Per i granata la situazione si è logorata dagli anni '90 in avanti, quando le due squadre si sono allontanate sempre più in termini di forza e importanza: la Juventus è rimasta una big, il Torino no.

  • JUVENTUS IN FUGA

    L'ultimo trentennio ha permesso alla Juventus di mettere insieme delle statistiche sempre più in suo favore, tanto che ora le vittorie bianconere in gara ufficiale sono 94, a fronte di 56 successi granata e 61 pareggi.

    Per capire quanto la partita tra Juventus e Torino fosse equilibrata bisogna tornare indietro ai dati del 1995: dopo i già citati successi granata (2-1 e 3-2), il dato del Toro salì a 55, mentre i bianconeri rimasero a 65. La distanza di 10 è salita ora a 28. 

    Nella primavera del 1995 i pareggi del Derby erano invece 50, 61 dopo lo 0-0 dell'8 novembre 2025.

  • GLI ALTRI DERBY DI SERIE A

    Lo squilibrio nei Derby di Serie A è totale solamente in quello della Mole, sempre relativamente all'ultimo trentennio.

    Solamente prendendo in esame gli ultimi anni le stracittadine di Roma, Milano, Genova e Verona (quest'ultima per ora un lontano ricordo) sono state equilibrate, soprattutto se comparate al Derby di Torino.

    A Milano ci sono state cinque vittorie dell'Inter, tre del Milan e tre pareggi. A Roma si sono registrati quattro successi giallorossi, quattro biancocelesti e due pari. A Genova cinque vittorie della Sampdoria, due del Genoa e tre pareggi. Il Derby di Verona che non si disputa dal 2018, infine, conta quattro successi del Chievo, quattro del Verona e due pari.

    A Torino, cinque pareggi e cinque vittorie della Juventus.

  • CAMBIARE LE COSE. O MANTENERLE IDENTICHE

    Come si può vincere un Derby? I tifosi del Torino se lo chiedono da anni, ma ottenere una risposta è impossibile. La stracittadina è spesso decisa dagli episodi più che dalla preparazione e dall'atmosfera: semplicemente i granata non riescono proprio a vincere, senza reali, spiegabili, motivi.

    Conta la striscia positiva da una parte e negativa dall'altra per scendere in campo in maniera diversa? Probabilmente sì, ma non tutti può essere risolto andando a scavare sulla psicologia delle due squadre al momento del Derby.

    Per ora si va avanti così, con un dato inequivocabile e secco: nell'ultimo trentennio il Torino ha vinto solo una volta. Questo è quanto.

