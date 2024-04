Quando l'Europa era casa dell'Italia: tutti i derby nelle coppe tra Champions, Europa League e non solo

Quello tra Roma e Milan sarà il derby italiano in Europa numero 20: il primo nell'86, l'ultimo nel 2023. Persino un precedente in Intertoto.

C’è stato un tempo in cui le squadre italiane hanno dominato le coppe europee. Non era dunque raro trovarsi di fronte a incroci tra squadre che, abbandonati i confini della Serie A diventavano lasciapassare per la gloria in Champions League o nelle altre competizioni europee: dalla Coppa Uefa alla Supercoppa Europea, passando per l'Intertoto.

L'unica competizione che non ha mai visto un club italiano contro l'altro è stata la scomparsa Coppa delle Coppe, per via del fatto che partecipava solamente una squadra a campionato.

Anche la Conference League non ha ancora regalato un derby, ma nelle prossime edizioni nulla è da escludere. Nel 2023/2024 nuovo incontro italiano in Europa League, tra Milan e Roma.