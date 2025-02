Everton vs Liverpool

L'Everton pareggia al 98esimo e al fischio finale scatta la rissa tra Jones e Doucoure per un'esultanza polemica del calciatore dei Toffees.

Un derby ad alta tensione quello del Merseyside andato in scena tra Everton e Liverpool, valido per la 24esima giornata di Premier League.

A Goodison Park termina in parita, con un goal arrivato in extremis, tre espulsi e un finale con animi talmente tesi da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Di sicuro non ci si è annoiati, anche se alcune scene non sono certo edificanti per il campionato più affascinante al mondo.