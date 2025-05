La deludente esperienza di Sergio Ramos in Messico: al Mondiale per Club sfida l’Inter per salvare il "progetto" Monterrey

L'ex Real voleva tornare a brillare in un nuovo campionato, ma le cose sono andate tutt'altro che bene: l'ultima occasione è il Mondiale per Club.

Questo affare doveva essere un vero colpo di scena: a gennaio, Sergio Ramos ha firmato un contratto annuale con il Monterrey in Messico. "Sono molto felice e voglio iniziare subito con questo progetto ambizioso", aveva dichiarato lo spagnolo durante la presentazione, seguita dal vivo allo stadio da 33.000 tifosi del club.

Quattro mesi dopo, però, probabilmente nessuno a Monterrey può ritenersi soddisfatto – né i dirigenti del club, né i tifosi, né tantomeno lo stesso difensore spagnolo.

Come spesso accade quando si comincia a parlare di “progetto”, tutto crolla subito dopo. Ed è esattamente ciò che è successo anche ai Rayados di Monterrey.

L'ultima chance per il difensore spagnolo per lasciare un segno in questa esperienza messicana passa dal Mondiale per Club, dove nella partita d'esordio affronterà proprio l'Inter.