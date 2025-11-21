Dele-Bashiru verso il reintegro: Lazio pronta a reinserirlo nella lista Serie A al posto di Rovella

Dele-Bashiru, vittima di un infortunio muscolare in occasione del derby perso contro la Roma, era stato depennato dalla lista Serie A per fare spazio a Toma Basic, diventato uno dei punti fermi di Sarri.

Una scelta avvenuta anche alla luce delle condizioni di Rovella, la cui terapia conservativa non è bastata per avere la meglio sulla pubalgia: l'ex Genoa ha deciso di operarsi per risolvere il problema una volta per tutte e il rientro è previsto soltanto all'inizio del nuovo anno.