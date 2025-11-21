Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Dele-Bashiru verso il reintegro: Lazio pronta a reinserirlo nella lista Serie A al posto di Rovella

Dele-Bashiru dovrebbe tornare a far parte della lista dei giocatori della Lazio impiegabili in Serie A: ultimo slot a disposizione per i biancocelesti.

Nuovo cambiamento in vista nella lista dei giocatori impiegabili in Serie A dalla Lazio: l'operazione subita da Rovella ha accelerato il processo di reintegro di Fisayo Dele-Bashiru.

Il centrocampista nigeriano, escluso a fine settembre, viaggia verso il ritorno nell'elenco proprio a ridosso della sfida che metterà di fronte i biancocelesti al Lecce all'Olimpico. A riportarlo è 'la Repubblica'.

Una mossa decisamente obbligata ma che, da regolamento, precluderebbe altre modifiche del genere alla Lazio.

  • FUORI DA FINE SETTEMBRE

    Dele-Bashiru, vittima di un infortunio muscolare in occasione del derby perso contro la Roma, era stato depennato dalla lista Serie A per fare spazio a Toma Basic, diventato uno dei punti fermi di Sarri.

    Una scelta avvenuta anche alla luce delle condizioni di Rovella, la cui terapia conservativa non è bastata per avere la meglio sulla pubalgia: l'ex Genoa ha deciso di operarsi per risolvere il problema una volta per tutte e il rientro è previsto soltanto all'inizio del nuovo anno.

  • SECONDO SLOT

    Da regolamento, ogni società ha a disposizione due modifiche nell'arco della stagione: questa sarebbe la seconda per la Lazio, che dunque non avrebbe più libertà di azione in tal senso fino al termine dell'annata.

    Di questo conteggio non fanno parte le operazioni chiuse durante la finestra invernale del calciomercato, possibilità per la Lazio di inserire nuovi innesti che andrebbero a dare manforte a una rosa ridotta all'osso.

  • LA STAGIONE DI DELE-BASHIRU

    Prima della lesione al bicipite femorale e della conseguente esclusione dalla lista, Dele-Bashiru aveva giocato tutti i primi quattro incontri della Lazio in campionato.

    Il nigeriano era sempre sceso in campo dal 1': anche nel derby del quarto turno, durato meno di un quarto d'ora a causa dell'infortunio. A prenderne il posto era stato Belahyane, poi espulso in un finale elettrico.

