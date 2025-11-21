Dele-Bashiru verso il reintegro: Lazio pronta a reinserirlo nella lista Serie A al posto di Rovella

Nuovo cambiamento in vista nella lista dei giocatori impiegabili in Serie A dalla Lazio: l'operazione subita da Rovella ha accelerato il processo di reintegro di Fisayo Dele-Bashiru.
Il centrocampista nigeriano, escluso a fine settembre, viaggia verso il ritorno nell'elenco proprio a ridosso della sfida che metterà di fronte i biancocelesti al Lecce all'Olimpico. A riportarlo è 'la Repubblica'.
Una mossa decisamente obbligata ma che, da regolamento, precluderebbe altre modifiche del genere alla Lazio.