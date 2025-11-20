Quando torna Rovella dall'infortunio: i tempi di recupero dopo l'operazione, quando sarà il rientro e quante partite salta

Nicolò Rovella si è operato. Questo è l'epilogo di settimane di sofferenza, nelle quali l'ex centrocampista del Monza non è riuscito a mettersi a disposizione della Lazio quanto e come avrebbe voluto.

Un brutto colpo per il club biancoceleste, che ha in Rovella il regista titolare davanti alla difesa ma che dovrà fare a meno di lui per diverse partite di campionato. La decisione di Rovella, però, è determinata dagli scarsi miglioramenti portati dalla terapia conservativa che di fatto lo hanno quasi obbligato a percorrere la strada dell'intervento chirurgico.

Quando torna in campo Rovella? E per quante partite la Lazio dovrà giocare senza di lui? La situazione.