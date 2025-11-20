Pubblicità
Rovella Lazio
Stefano Silvestri

Quando torna Rovella dall'infortunio: i tempi di recupero dopo l'operazione, quando sarà il rientro e quante partite salta

Il centrocampista della Lazio si è operato per porre rimedio a una situazione di sofferenza: quando potrà tornare a disposizione di Sarri e in campo.

Nicolò Rovella si è operato. Questo è l'epilogo di settimane di sofferenza, nelle quali l'ex centrocampista del Monza non è riuscito a mettersi a disposizione della Lazio quanto e come avrebbe voluto.

Un brutto colpo per il club biancoceleste, che ha in Rovella il regista titolare davanti alla difesa ma che dovrà fare a meno di lui per diverse partite di campionato. La decisione di Rovella, però, è determinata dagli scarsi miglioramenti portati dalla terapia conservativa che di fatto lo hanno quasi obbligato a percorrere la strada dell'intervento chirurgico.

Quando torna in campo Rovella? E per quante partite la Lazio dovrà giocare senza di lui? La situazione.

  • L'INFORTUNIO DI ROVELLA

    Rovella è da tempo alle prese con una pubalgia che non gli ha tregua. Le ultime due presenze con la maglia della Lazio risalgono a settembre, prima contro il Sassuolo e poi nel derby contro la Roma: in entrambi i casi l'ex monzese è stato schierato dall'inizio da Sarri, salvo abbandonare il terreno di gioco dopo un tempo se non meno.

  • INTERVENTO CHIRURGICO RIUSCITO

    Nella giornata di giovedì 20 novembre, Rovella si è sottoposto a intervento chirurgico. A comunicarlo è stata direttamente la Lazio con una nota ufficiale diramata sul proprio sito web:

    “Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative.L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile”.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero dopo un'operazione per pubalgia, solitamente, sono stimati in un mese e mezzo circa. Per questo è presumibile che il 2025 di Rovella possa già considerarsi concluso con diverse settimane d'anticipo.

    Rovella, in sostanza, dovrebbe tornare in campo all'inizio di gennaio. Il nuovo anno sarà dunque lo spartiacque per il giocatore della Lazio, che ha tutta l'intenzione di lasciarsi alle spalle i patimenti fisici di quello che sta andando a chiudersi.

  • QUANDO TORNA ROVELLA

    La partita giusta per rivedere in campo Rovella potrebbe essere una tra quelle che la Lazio disputerà proprio all'inizio di gennaio: contro il Napoli domenica 4, contro la Fiorentina domenica 7 o contro il Verona domenica 11.

    In linea teorica Rovella potrebbe rimettersi a disposizione di Sarri già alla fine di dicembre (il 27 c'è Udinese-Lazio): come detto, però, l'opzione più probabile considerato la delicatezza dell'infortunio vede l'ex giocatore del Monza di nuovo in campo a inizio gennaio.

    Solo con il passare delle settimane, in ogni caso, si potrà avere un quadro più completo della situazione: dipenderà dalla bontà e dalla rapidità del recupero di Rovella dopo l'operazione.

  • QUANTE PARTITE SALTA ROVELLA

    • Lazio-Lecce (Serie A) - 23 novembre
    • Milan-Lazio (Serie A) - 29 novembre
    • Lazio-Milan (Coppa Italia) - 4 dicembre
    • Lazio-Bologna (Serie A) - 7 dicembre
    • Parma-Lazio (Serie A) - 13 dicembre
    • Lazio-Cremonese (Serie A) - 20 dicembre

    IN DUBBIO PER...

    • Udinese-Lazio (Serie A) - 27 dicembre
    • Lazio-Napoli (Serie A) - 4 gennaio
    • Lazio-Fiorentina (Serie A) - 7 gennaio
    • Verona-Lazio (Serie A) - 11 gennaio
