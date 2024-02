Dele Alli in ospedale per dipendenza da gas esilarante: scatta l'allarme in Premier League

La ‘moda’ tra i calciatori inglesi riguarda l’uso di protossido di azoto: il calciatore dell’Everton è in un centro di riabilitazione.

L’ultima frontiera della sballo coinvolge anche i calciatori. In Premier League è ufficialmente scattato l’allarme per la dipendenza da gas esilarante. Il primo calciatore a farne le spese è Dele Alli, giocatore dell’Everton e della nazionale inglese con un passato al Tottenham.

Il tabloid britannico The Sun ha rivelato alcuni retroscena riguardanti proprio il calciatore classe 1996, con la richiesta d’aiuto da parte della famiglia dopo la segnalazione di alcuni poliziotti.

“Il giocatore doveva per forza smettere, nel tentativo di non compromettere la sua carriera” ha rivelato una fonte anonima.

Dele Alli è finito in un centro di riabilitazione per dipendenza da gas esilarante, specializzato in questo genere di dipendenze, assimilabile per assuefazione a quella per l’alcol, come per altri tipi di droghe.