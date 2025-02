L'attacco di Del Piero, i tifosi si stringono all'ex capitano della Juventus: "Non li vogliono da tante parti..."

Dopo Juventus-PSV Del Piero risponde a Capello, scatenando i tifosi bianconeri: "Non vogliono ex giocatori al VAR? Da tante parti".

Alex Del Piero è stato tra i protagonisti del post partita di Juventus-PSV. L'ex capitano bianconero, idolo assoluto dei tifosi, non è stato tenero nei confronti della gara vinta di misura dalla squadra di Thiago Motta e allo stesso tempo ha lanciato una stilettata che molti hanno interpretato come un richiamo al mancato ritorno nella sua vecchia società.

Da quando Del Piero ha lasciato la Juventus si è parlato a lungo di un possibil ritorno in bianconero da dirigente, uomo immagine o presidente, ma alla fine tutte le voci non hanno mai avuto seguito reale. E così i tifosi sognano senza che ci sia una base da cui partire.

Per questo la frase di Del Piero pronunciata dopo Juventus-PSV assume connotati ancora più difficili da digerire per chi, come i tifosi, lo vorrebbe nuovamente a rappresentare Madama in Italia, in Europa e nel mondo.