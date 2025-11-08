Decisivo, straripante e capocannoniere della Champions: il Napoli ha fatto bene a cedere Osimhen?

Per quanto riguarda l'attacco del Napoli è andata agli archivi un'estate piena di cambiamenti, ma anche di colpi di scena decisamente inaspettati.

L'arrivo di Lorenzo Lucca dall'Udinese ha preceduto il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku, finito ko nel corso di un'amichevole estiva contro l'Olympiacos e costretto ad un lungo stop. Il club partenopeo, per sopperire alla pesante defezione del belga, è stato costretto a tornare sul mercato riuscendo a portare nel capoluogo campano Rasmus Hojlund.

Non si tratta però degli unici avvicendamenti in casa Napoli per quanto riguarda il parco attaccanti: Giovanni Manna, infatti, ha lavorato anche in uscita e nel corso dell'ultima sessione ha perfezionato la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen al Galatasaray. L'attaccante nigeriano, che già lo scorso anno aveva giocato in Turchia in prestito, sta vivendo un momento di forma semplicemente straordinario che, a questo punto, pone inevitabilmente l'interrogativo: ma il Napoli ha fatto bene a cedere Osimhen?