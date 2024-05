Striscioni, fischi, e contestazione: dallo Scudetto al 10° posto, Napoli fuori dall'Europa dopo 14 anni

Gli azzurri chiudono con un pari a reti inviolate una stagione molto deludente. A fine partita la contestazione del Maradona a squadra e società.

Meno di un anno fa la grande festa per il terzo storico Scudetto. Oggi i fischi e la contestazione.

Non è colpa delle emissioni di CO2, ma il clima a Napoli è decisamente cambiato nell'arco di appena dodici mesi.

La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis ha chiuso al decimo posto in classifica, fuori da ogni piazzamento europeo, senza trofei e con una serie di umiliazioni raccolte nel corso della stagione.

Un downgrade così repentino non si era mai visto in Italia, mai una squadra campione in carica era scesa così tanto in classifica l'anno successivo.

Una mutazione naturalmente non gradita dai tifosi del Napoli, che alla fine della gara contro il Lecce hanno manifestato tutta la loro insoddisfazione.