De Zerbi tra il presente al Marsiglia e un possibile futuro in Italia: le voci su Juventus e Milan

Il tecnico sta facendo molto bene col Marsiglia, ma non direbbe di no ad una big italiana: voci sulle panchine di Juventus e Milan.

La stagione è ancora lunga eppure in Serie A è già tutto pronto per l'ennesimo valzer delle panchine.

Valzer in cui potrebbe rientrare anche Roberto De Zerbi, tecnico italiano molto apprezzato all'estero ma che non allena in Serie A dal 2021 quando lasciò il Sassuolo.

Attualmente siede sulla panchina del Marsiglia, secondo in Ligue 1, dopo le avventure con Shakhtar e Brighton ma il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a Juventus e Milan.

De Zerbi può davvero tornare ad allenare in Italia?