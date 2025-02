De Zerbi è deluso e arrabbiato, c'è l'annuncio: "Non allenerò più in Francia"

L'allenatore del Marsiglia non si dà pace dopo l'espulsione di Cornelius, che ha scatenato le polemiche in Francia. Ben lungi dal placarsi.

In Francia esplode la polemica dopo la sconfitta del Marsiglia. La squadra di De Zerbi, sconfitta per 3-0, è su tutte le furie per l'arbitraggio del signor Jeremy Stinat, accusato di aver indirizzato la partita di sabato con l'espulsione di Cornelius (Derek, non l'ex Atalanta). Il tecnico italiano è talmente fuori di sè dall'aver già annunciato di non voler aver più a che fare con la Ligue 1 una volta che sarà terminato il suo periodo transalpino.

Come De Zerbi, anche il presidente Longoria è alle prese con un attacco totale alla Ligue 1, tanto da essere pronto ad abbandonarla in favore di una Superlega: "Questa è corruzione" ha tuonato il numero uno del Marsiglia. "La Ligue 1 è un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito".

De Zerbi non ha certo minimizzato, annunciando di non voler più allenare in Francia. L'espulsione di Cornelius arrivata sull'1-0 di Auxerre ha definitivamente chiuso il match, portando i padroni di casa a raddoppiare e dunque chiudere la gara con il tris ad opera di Mendes Junior (anche autore del raddoppio, dopo il vantaggio di Perrin.