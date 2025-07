De Winter all’Inter, cosa serve affinché l'affare con il Genoa vada in porto

Bologna vs Inter

I nerazzurri hanno messo gli occhi su De Winter per rinforzare il reparto arretrato: con il Genoa l’accordo è alla portata, ma prima sarà necessario vendere.

Giorni roventi e non solo per le temperature. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e sono tante le big che in questa prima fase di trattative sono a caccia di rinforzi giusti.

Tra loro c’è anche la nuova Inter di Cristian Chivu che sta monitorando il mercato alla ricerca dei profili ideali per l’idea di calcio del nuovo tecnico.

L’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo, ecco perché in casa nerazzurra si guarda con attenzione a calciatori giovani ma allo stesso tempo già pronti. Identikit che risponde alla perfezione al profilo di Koni De Winter del Genoa.