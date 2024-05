L'allenatore della Roma in conferenza stampa parla della possibile qualificazione in Champions: "Onestamente penso sia molto difficile".

La Roma scende in campo per l'ultima volta in questa stagione e lo fa contro l'Empoli all'Olimpico, di fronte ai suoi tifosi.

Una partita finale, per questa annata abbastanza "strana": iniziata con José Mourinho e conclusa con Daniele De Rossi.

Proprio l'attuale allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, parlando delle possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League.