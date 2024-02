De Rossi sulla faida tra risultatisti e giochisti: "Fa ridere, i risultati contano per tutti"

Il tecnico della Roma all'esordio in Europa League: "Un anno fa ero alla festa di mia figlia: tutto ciò non era molto preventivabile".

Smaltita la delusione per la rimonta subita dalla capolista Inter in campionato, per la Roma è tempo di riaffacciarsi al balcone dell'Europa League.

Giallorossi attesi da un incrocio che ormai sta diventando un 'classico': appuntamento sul campo del Feyenoord per l'andata dei playoff intermedi della seconda competizione europea.

Esordio continentale da tecnico per Daniele De Rossi che, in conferenza stampa, si è lasciato andare ad un commento sull'annosa faida tra risultatisti e giochisti.