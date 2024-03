De Rossi pre Monza-Roma: "Abbiamo preparato più di una partita. Lukaku fa a spallate con tutti. Non sento aria di smobilitazione".

Conferenza stampa della vigilia per Daniele De Rossi: l'allenatore giallorosso ha presentato la trasferta giallorossa in casa del Monza di Palladino, undicesima in classifica con 36 punti in 26 partite e reduce da due vittorie di fila contro Salernitana e Milan.

"Abbiamo qualche dubbio tattico - le parole di DDR in conferenza - prepariamo più di una partita, siamo pronti sia se difendono a tre o a quattro. Stimo molto Palladino, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa, abbiamo fatto il corso Uefa insieme e sono felice per lui".