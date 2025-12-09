De Rossi e il siparietto con Zaniolo: "Lo insulto così da quando è piccolo. Io non invento nulla, scopiazzo da Gasperini"

Il Genoa vince ancora. Dopo il Verona a Marassi, questa volta il Grifone supera l’Udinese in trasferta e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza.
A decidere la sfida le reti di Norton Cuffy e Malinovskyi su rigore, che consentono alla squadra di Daniele De Rossi di risalire in classifica e portarsi a quota 14 punti in classifica, agganciando Cagliari, Parma e Torino.
Al termine della sfida, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha analizzato il successo per 2-1, svelando il retroscena del colloquio con Zaniolo a bordocampo, ma non solo.