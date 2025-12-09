Pubblicità
Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

De Rossi e il siparietto con Zaniolo: "Lo insulto così da quando è piccolo. Io non invento nulla, scopiazzo da Gasperini"

L'allenatore del Genoa e il rapporto con l'ex compagno ai tempi della Roma: "A Madrid contro il Real l'ho tranquillizzato ma era già un campione dentro con un po' di sfrontatezza".

Il Genoa vince ancora. Dopo il Verona a Marassi, questa volta il Grifone supera l’Udinese in trasferta e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

A decidere la sfida le reti di Norton Cuffy e Malinovskyi su rigore, che consentono alla squadra di Daniele De Rossi di risalire in classifica e portarsi a quota 14 punti in classifica, agganciando Cagliari, Parma e Torino.

Al termine della sfida, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha analizzato il successo per 2-1, svelando il retroscena del colloquio con Zaniolo a bordocampo, ma non solo.

  • “SCOPIAZZO DA GASPERINI”

    “Cerchiamo di sfruttare tutta l'ampiezza del campo e quando vai a stringere in area è importante chiudere, ma non lo invento io, scopiazzo da Gasperini e tutti quelli che hanno fatto bene”

  • “ZANIOLO? INSULTI AFFETTUOSI”

    “Non lo posso mai dire cosa gli ho detto, o dovrei mentire. Ma era uno dei tanti insulti affettuosi che gli riservo da quando era piccolo. Quando giocavo i giovanotti come lui li prendevo sotto la mia ala. Il seguito della sua carriera è stato turbolento ma ho il ricordo di un ragazzo fantastico con un potenziale clamoroso che ha mostrato e continuerà a farlo. A Madrid prima dell’esordio in Champions mi sono preoccupato a tranquillizzarlo, ma era già un campione dentro con quel pizzico di sfrontatezza”.

  • DE ROSSI E ZANIOLO IN CAMPO INSIEME

    Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo hanno disputato insieme dodici partite tra campionato di Serie A, Coppa Italia e Champions League.

    I due hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi della Roma, vivendo momenti indimenticabili come l’esordio in Champions League del classe 1999 il 18 settembre 2018 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

