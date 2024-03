De Rossi su Dybala prima di Lecce-Roma: "Condizioni da valutare"

Dybala in dubbio per Lecce-Roma, De Rossi espone anche la quota punti per la Champions: "Negli ultimi anni per il quinto posto sono serviti 65 punti".

Partita decisamente importante per la Roma che, il giorno di Pasquetta, sarà impegnata in quel del 'Via del Mare' per affrontare il Lecce del nuovo tecnico Luca Gotti, alla seconda uscita sulla panchina dei salentini dopo il successo di Salerno all'esordio. Il punto interrogativo maggiore in casa Roma è rappresentato dalle condizioni di Paulo Dybala, infortunatosi due giorni prima della sfida al Sassuolo prima della sosta: l'argentino è tornato a lavorare in gruppo, ma sulla sua convocazione esistono ancora diversi dubbi. Un nodo da sciogliere al più presto per Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa dove ha anche parlato della possibile quota punti utile per strappare il pass per la prossima Champions League. L'articolo prosegue qui sotto