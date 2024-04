Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia del suo primo derby da allenatore: "Abraham? Vediamo le direttive dei medici e se potrò convocarlo".

Primo derby di Roma da allenatore per Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa per presentare Roma-Lazio, stracittadina cruciale per le ambizioni europee di entrambe le formazioni capitoline.

I giallorossi sono reduci dal pareggio a reti inviolate sul campo del Lecce. Uno 0-0 che ha fatto scivolare Dybala e compagni a meno cinque dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna.

Di seguito le dichiarazioni di De Rossi in conferenza stampa.