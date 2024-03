De Rossi non si sbottona: "Non abbiamo fatto nulla, conosco il facile entusiasmo di Roma"

Conferenza stampa alla vigilia di Roma-Brighton per De Rossi: "De Zerbi ha idee brillanti, è un allenatore diverso".

Forte del poker rifilato al Monza in campionato, per la Roma è tempo di rituffarsi nello scenario dell'Europa League: avversario degli ottavi di finale è il Brighton di Roberto De Zerbi.

Una delle squadre più ostiche per i giallorossi, non di certo fortunati nel sorteggio: appuntamento comunque stimolante per Daniele De Rossi, dopo il battesimo europeo del fuoco con la qualificazione strappata al Feyenoord grazie ai calci di rigore.

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico romanista, interpellato ovviamente anche su De Zerbi e sull'evoluzione del progetto in seno al Brighton.