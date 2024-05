De Rossi glissa sulle parole di Gasperini: "Ne parleremo prima di Atalanta-Roma"

Il tecnico della Roma alla vigilia della gara con il Bayer Leverkusen: "Loro sono una squadra speciale, noi dobbiamo crederci e provarci".

Un’impresa per prolungare il cammino europeo e per staccare un pass per l’atto finale dell’Europa League 2023-2024.

La Roma scenderà in campo giovedì sera sapendo che dovrà fare il massimo per superare l’ostacolo Bayer Leverkusen. Non solo infatti affronterà una squadra che ha da poco vinto il suo primo titolo di campione di Germania e che è imbattuta da 48 partite, ma dovrà anche ribaltare il 2-0 patito nella semifinale d’andata all’Olimpico.

Daniele De Rossi ha presentato la sfida della BayArena nella consueta conferenza stampa della vigilia.