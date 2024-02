Il tecnico della Roma presenta la sfida di Europa League: "E' un bivio. E in quanto partita decisiva sposta molto".

Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva che vedrà la Roma impegnata in casa contro il Feyenoord.

Dopo il pareggio per 1-1 maturato nella gara d'andata giocata in Olanda, ai giallorossi servirà vincere all'Olimpico per staccare il pass per gli ottavi di finale della rassegna europea.

Di seguito, le parole del tecnico romanista: