De Paul è un nuovo giocatore dell'Inter Miami: anche lui giocherà con Messi

Il centrocampista ex Udinese lascia l'Europa per giocare nella MLS con Messi, Busquets, Jordi Alba e Suarez: altro colpo importante per Beckham.

Si parlava tantissimo spagnolo nello spogliatoio dell'Inter Miami, ora ancora di più. Rodrigo De Paul, infatti, ha firmato il proprio contratto per trasferirsi negli Stati Uniti e continuare la propria carriera con la società di Beckham, da un biennio il più noto club della MLS in virtù dell'arrivo di Leo Messi.

Amici e compagni dell'Argentina, Messi e De Paul giocheranno per la prima volta anche con la stessa squadra di club, dopo che il centrocampista ex Udinese ha scelto di lasciare l'Atletico Madrid per un'avventura negli Stati Uniti. 31 anni, l'argentino non ha ascoltato le proposte europee (si era parlato brevemente anche di Inter e Milan) preferndo raggiungere il capitano dell'Albiceleste a Miami.

Partito dall'Argentina nel 2014, De Paul è tornato brevemente nell'amato Racing Club nel 2016, per poi militare con Udinese e Atletico Madrid. Dopo il decennio tra Serie A e Liga ecco il campionato americano, in cui proverà a far vincere il campionato all'Inter Miami, attualmente quinto nella Eastern Conference e con un posto nei playoff che sembra ampiamente raggiungibile.