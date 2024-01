Il presidente del Napoli interviene dopo la finale di Supercoppa Italiana: "Mi dispiace per Rocchi, è sotto gli occhi di tutti".

La Supercoppa Italiana va all'Inter, ma il Napoli protesta per alcune decisioni dell'arbitro Rapuano.

Gli azzurri in particolare non hanno digerito l'espulsione di Simeone, arrivata a circa mezz'ora dalla fine per doppia ammonizione.

Al termine della finale a presentarsi davanti ai microfoni di Mediaset è Aurelio De Laurentiis.