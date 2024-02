De Laurentiis rivela: "Stavo comprando Haaland per 50 milioni. Poi Raiola mi portò in un salotto e la trattativa si interruppe"

Il presidente del Napoli: “Era al Salisburgo, lo volevo per 50 milioni. Raiola mi portò in un salotto: ‘Ho provveduto io, non ti mettere in mezzo’”.

Il futuro di Osimhen, la Juventus e il Mondiale per Club, ma non solo. Nell’intervento nel corso del ‘Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times che si sta tenendo oggi a Londra, Aurelio De Laurentiis ha toccato molti temi. Tra questi anche il calciomercato legato al suo Napoli. Il numero uno del club partenopeo ha svelato di essere stato ad un passo dal Erling Haaland, oggi uno dei centravanti più forti del mondo. De Laurentiis ha racontato di una trattativa quando il calciatore norvegese, figlio d’arte, vestiva la maglia del Salisburgo. L'articolo prosegue qui sotto Un grande rimpianto per la società azzurra, che oggi avrebbe potuto vantare nelle sue fila uno dei calciatori più importanti del Pianeta. Il motivo dello stop della trattativa? Mino Raiola, procuratore di Haaland scomparso il 30 aprile 2022. De Laurentiis ha raccontato un retroscena particolare legato proprio a quell’operazioni poi mai conclusa.