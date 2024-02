Il presidente del Napoli punzecchia i bianconeri: "Loro sono stati estromessi dalle coppe, non dovrebbero andare al Mondiale per Club".

Aurelio De Laurentiis accende Napoli-Juventus, posticipo della ventisettesima giornata in programma domenica 3 marzo.

Il presidente, infatti, ha punzecchiato i bianconeri sul tema Mondiale per Club con Napoli e Juventus in lizza per conquistare l'ultimo posto riservato ai club italiani.

Secondo De Laurentiis quel posto dovrebbe essere del suo club a prescindere dai risultati del Napoli in Champions League.