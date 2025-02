De Ketelaere torna a casa, sfida il 'suo' Bruges in Champions: il vivaio a 8 anni, il no al tennis, Clement e il ritorno allo Jan Breydel

Il belga torna a pochi passi da casa sua: atleta poliedrico, disse no al tennis per inseguire il sogno, poi realizzare, di diventare un calciatore.

Dal nerazzurro al nerazzurro, con in mezzo una parentesi poco felice all’ombra della Madonnina. Per Charles De Ketelaere quei colori lì sono sinonimo di gioia.

Quella che aveva ai tempi di Bruges nel giocare con il pallone tra i piedi e che ha ritrovato a Bergamo, nell’Atalanta di Gasperini.

Domani sera, Charles De Ketelaere tornerà a casa, ma non solo per nostalgia. Il giovane campione si prepara ad affrontare il suo vecchio club in una serata che mescola obiettivi, ambizione e romanticismo.

La casa, quella della sua famiglia, dista appena un chilometro dallo Jan Breydel, lo stadio che sarà il palcoscenico non solo della gara d’andata dei playoff di Champions League tra Club Bruges e Atalanta ma anche dell’attesissimo ritorno di Charles in quella che è la sua città, dove è cresciuto come uomo e come calciatore.