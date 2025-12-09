De Ketelaere da leader, con Palladino è rinato: così è tornato l’uomo in più dell’Atalanta

Tra Palladino e De Ketelaere sembra essere subito scattato il feeling giusto. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea, il tecnico ha parlato così del belga.

“Charles è un giocatore fantastico, come tutti i miei attaccanti. Sta facendo un grande lavoro, anche in fase difensiva: i primi difensori sono loro. Sta mostrando il suo talento e io impazzisco per i giocatori che, anche quando sbagliano, continuano con lo stesso carattere. Mi piace chi si prende responsabilità: è diventato un leader in campo, deve continuare così e può fare ancora di più”.

Parole piene di fiducia, quella evidentemente di cui De Ketelaere aveva bisogno per tornare a sentirsi importante.