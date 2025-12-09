Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
De Ketelaere atalanta chelseaGetty Images
Nino Caracciolo

De Ketelaere da leader, con Palladino è rinato: così è tornato l’uomo in più dell’Atalanta

Dopo le difficoltà di inizio stagione, il belga è tornato a trascinare l’Atalanta: con Palladino ha ritrovato la giusta fiducia e contro il Chelsea è stato decisivo.

Pubblicità

Raffaele Palladino evidentemente aveva percepito più di un segnale positivo. Proprio durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, l’allenatore dell’Atalanta aveva usato parole molto importanti nei confronti di Charles De Ketelaere.

Una nuova e importantissima iniezione di fiducia per il belga, che a distanza di 24 ore ha ripagato trascinando l’Atalanta con una prestazione sontuosa specialmente nella ripresa.

L’ex Milan ha prima fornito l’assist per il pareggio di Scamacca, poi si è messo in proprio realizzando la rete del 2-1 definitivo in un’altra notte storica per l’Atalanta in Europa.

  • CHE ASSIST PER SCAMACCA!

    Dopo un primo tempo sufficiente, Charles De Ketelaere è salito in cattedra nella ripresa e lo ha fatto nel momento più delicato del match. 

    Con il Chelsea avanti di un goal e a un passo dal raddoppio, il belga si è inventato un’azione personale sulla destra conclusa con un assist al bacio per la testa di Scamacca che ha solo dovuto appoggiare in rete per l’1-1.

    • Pubblicità

  • RETE PERSONALE

    De Ketelaere nella ripresa ha sfoggiato alcuni dei colpi migliori del suo repertorio, fatto di qualità, dribbling e concretezza. A cui, in occasione del goal del definitivo 2-1, va aggiunta anche tanta caparbietà: il belga vede uno spiraglio sul lato destro dell’area di rigore, si inserisce palla al piede e calcia – trovando anche  una deviazione – con potenza superando Sanchez.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RINASCITA CON PALLADINO

    Così come un po’ tutta la squadra, De Ketelaere ha faticato nella prima parte di stagione, ma con l’approdo di Palladino in panchina ha ritrovato fiducia, giocate e posto fisso: una rinascita certificata dalla qualità e dall’intensità delle prestazioni mostrate in campo.

  • LA FIDUCIA DI PALLADINO

    Tra Palladino e De Ketelaere sembra essere subito scattato il feeling giusto. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea, il tecnico ha parlato così del belga.

    Charles è un giocatore fantastico, come tutti i miei attaccanti. Sta facendo un grande lavoro, anche in fase difensiva: i primi difensori sono loro. Sta mostrando il suo talento e io impazzisco per i giocatori che, anche quando sbagliano, continuano con lo stesso carattere. Mi piace chi si prende responsabilità: è diventato un leader in campo, deve continuare così e può fare ancora di più”.

    Parole piene di fiducia, quella evidentemente di cui De Ketelaere aveva bisogno per tornare a sentirsi importante.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Everton crest
Everton
EVE
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0