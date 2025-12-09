De Ketelaere da leader, con Palladino è rinato: così è tornato l’uomo in più dell’Atalanta

Raffaele Palladino evidentemente aveva percepito più di un segnale positivo. Proprio durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, l’allenatore dell’Atalanta aveva usato parole molto importanti nei confronti di Charles De Ketelaere.
Una nuova e importantissima iniezione di fiducia per il belga, che a distanza di 24 ore ha ripagato trascinando l’Atalanta con una prestazione sontuosa specialmente nella ripresa.
L’ex Milan ha prima fornito l’assist per il pareggio di Scamacca, poi si è messo in proprio realizzando la rete del 2-1 definitivo in un’altra notte storica per l’Atalanta in Europa.