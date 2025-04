Il contratto di De Gea con la Fiorentina: la clausola a favore del club, come funziona per il rinnovo del portiere

La Fiorentina vuole andare avanti con De Gea e può farlo senza passare dal portiere: i dettagli dell'accordo e il precedente di Jovic.

Tra le note positive della stagione della Fiorentina c'è senza dubbio David De Gea, il portiere spagnolo, arrivato in estate, ha disputato fin qui una grande stagione dimostrando di essere ancora uno dei migliori portieri in circolazione.

L'ex portiere del Manchester United aveva firmato un contratto di un solo anno con però un'opzione di prolungamento per un'altra stagione, fino a giugno 2026.

Nell'accordo però l'opzione di prolungamento è solo a favore del club viola, al contrario di quello che era successo con Luka Jovic, la cui situazione era opposta. Non è escluso però che le parti comunque si siedano al tavolo per cercare un'intesa differente. Ecco come funziona il contratto di De Gea.